В Виннице чиновник мэрии требовал взятку в виде обогревателя

Работники Национальной полиции сообщили о подозрении одному из должностных лиц Винницкого горсовета, который требовал и получил взятку в виде отопительной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читайте также: На Донетчине на взятке задержали начальника таможенного поста

В сообщении отмечается, что правоохранителям удалось установить факт вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом городского совета Винницы.

Оперативники Национальной полиции отдела Управления защиты экономики собрали материалы, которые подтвердили причастность к преступлению одного из руководителей отдела городского совета.

Полиция задокументировала факт вымогательства от представителей компании, выигравшей тендер на проведение ремонтных работ в учреждениях образования города, взятки. За подписание актов выполненных работ и непрепятствования в дальнейшем при приеме строительно-монтажных работ чиновник требовал обогреватель, стоимость которого составила 37 тысяч гривен.

Чиновник требовал взятку в виде обогревателя по цене 37 тысяч гривен

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта оперативники изъяли полученный им, в качестве взятки, обогреватель. Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Винницкому чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.