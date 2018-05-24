13:29
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Виннице чиновник мэрии требовал взятку в виде обогревателя

16 Читати новину українською
Винницкого чиновника задержали за получение взятки в виде обогревателя
Винницкого чиновника задержали за получение взятки в виде обогревателя / 24 Канал

Работники Национальной полиции сообщили о подозрении одному из должностных лиц Винницкого горсовета, который требовал и получил взятку в виде отопительной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читайте также: На Донетчине на взятке задержали начальника таможенного поста

В сообщении отмечается, что правоохранителям удалось установить факт вымогательства неправомерной выгоды должностным лицом городского совета Винницы.

Оперативники Национальной полиции отдела Управления защиты экономики собрали материалы, которые подтвердили причастность к преступлению одного из руководителей отдела городского совета.

Полиция задокументировала факт вымогательства от представителей компании, выигравшей тендер на проведение ремонтных работ в учреждениях образования города, взятки. За подписание актов выполненных работ и непрепятствования в дальнейшем при приеме строительно-монтажных работ чиновник требовал обогреватель, стоимость которого составила 37 тысяч гривен.

хабар, Вінниця, корупція

Чиновник требовал взятку в виде обогревателя по цене 37 тысяч гривен

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта оперативники изъяли полученный им, в качестве взятки, обогреватель. Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о применении к нему меры пресечения.

Вінниця, хабар, корупція

Винницкому чиновнику грозит наказание в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: Новости Украины Винница Взятка Коррупция Полиция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Креативный класс – спасатели Украины?
сегодня, 12:00 Креативный класс – спасатели Украины?
Андрій Доценко 511
От Москвы до Нью-Йорка: сколько зарубежной недвижимости задекларировали нардепы
сегодня, 12:35 От Москвы до Нью-Йорка: сколько зарубежной недвижимости задекларировали нардепы
110
Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
сегодня, 08:45 Советы выпускникам из школы: самые востребованные профессии в будущем
Ілля Кенігштейн 3744
Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
23 мая, 23:14 Иво Бобул в эксклюзивном интервью рассказал про свою предвыборную программу
Євген Назаренко 385
Що означає зміна риторики Тимошенко
23 мая, 21:51 Що означає зміна риторики Тимошенко
Микола Давидюк 7646
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук