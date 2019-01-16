В Виннице назвали причину смерти 8-месячного младенца, который заболел корью

14 января в Виннице умерла восьмимесячная девочка, которая заболела корью. Однако, как выяснилось, корь не является причиной смерти ребенка.

Начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко во время брифинга отметила, что у девочки была врожденная патология легких.

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Тетьяна Бондаренко “У девочки оказался врожденный порок легких и на этом фоне она заболела корью (подцепила – ред.) от мамы. Корь дала очень быстрые осложнения в виде пневмонии".

Она отметила, что 24-летняя мама девочки не подтвердила то, что имела прививку от кори.

Известно также, что ребенок 2 недели находился на стационарном лечении в реанимационном отделении "стационара областного уровня". Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Татьяна Бондаренко отмечает, что младенец получил необходимое симптоматическое лечение.

Пневмония – что это? Это острое инфекционное воспаление легких, которое локализуется прежде всего в воздушных пузырьках, имеющих название альвеолы. У здорового человека альвеолы наполнены воздухом и нормально функционируют во время дыхания, а у больного пневмонией в них накапливаются слизь и жидкость, которые вызывают боль при дыхании и ограничивают поступление кислорода.

По словам Татьяны Бондаренко, количество больных детей корью, которые попадают в реанимационное отделение областной инфекционной больницы, не уменьшается.

Стоит отметить, что первую прививку от кори дети получают в 12 месяцев.



Эпидемия кори в Украине

К слову, Центр общественного здоровья Минздрава Украины информирует, что за вторую неделю 2019 года корью заболели более двух тысяч человек.

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