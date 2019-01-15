В Виннице от кори умер 8-месячный младенец
В понедельник, 14 января в Винницкой детской областной инфекционной больнице от кори умер 8-месячный ребенок.
Об этом сообщила областной детский инфекционист Ирина Незгода, пишет 20 минут.
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Она отметила, что в городе эпидемия кори.
Она отмечает, что за две недели 2019 года корью заболели 524 человека, из них 288 детей. А в 2018 году зарегистрировали более 3,3 тысячи случаев кори.
Ирина Незгода сообщила, что 70% из людей, заболевших корью, не имели соответствующей прививки.
Это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинул помещение
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