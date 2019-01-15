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      В Виннице от кори умер 8-месячный младенец

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      В Виннице от кори умер 8-месячный младенец
      В Виннице от кори умер 8-месячный младенец / Фото из свободных источников

      В понедельник, 14 января в Винницкой детской областной инфекционной больнице от кори умер 8-месячный ребенок.

      Об этом сообщила областной детский инфекционист Ирина Незгода, пишет 20 минут.

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      Она отметила, что в городе эпидемия кори.

       
      Детский инфекционист Ирина Незгода
      "За 35 лет такой кори мы не видели. У нас сейчас эпидемия, которая пошла из Европейских стран, на западную Украину, а потом как это обычно происходит пришла к нам" .

      Она отмечает, что за две недели 2019 года корью заболели 524 человека, из них 288 детей. А в 2018 году зарегистрировали более 3,3 тысячи случаев кори.

      Ирина Незгода сообщила, что 70% из людей, заболевших корью, не имели соответствующей прививки.

       
      Корь – что это?

      Это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях — до двух часов после того, как больной человек покинул помещение

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Корь Медицина
      Источник: 24 Канал
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