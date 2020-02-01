В Виннице задержали мужчину, который украл из храма мощи святого Николая: фото

Злоумышленник вынес из храма в Виннице мощи святого Николая. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения нашли его и задержали. Выяснилось, что вор недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.

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Мужчина похитил мощи святого Николая из Крестовоздвиженского храма, что в Виннице.

Оперативники с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре,

– говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, злоумышленник вышел из тюрьмы в мае 2019 года. Там он 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области.



37-летний мужчина украл из храма мощи святого Николая / фото Нацполиции

Оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.



Злоумышленник уже отбывал наказание в тюрьме за убийство / Фото Нацполиции

Сейчас идет следствие. Мужчине грозит до 6 лет заключения.