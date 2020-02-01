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      В Виннице задержали мужчину, который украл из храма мощи святого Николая: фото

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      В Виннице мужчина украл из храма мощи, его задержали / npu.gov.ua

      Злоумышленник вынес из храма в Виннице мощи святого Николая. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения нашли его и задержали. Выяснилось, что вор недавно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство.

      Злоумышленником оказался 37-летний мужчина, сообщили в Нацполиции.

      Обратите внимание: Как дезертир, который 5 лет скрывался в России, пытался вернуться в Украину

      Мужчина похитил мощи святого Николая из Крестовоздвиженского храма, что в Виннице.

      Оперативники с помощью видео с камер наблюдения установили личность и задержали подозреваемого в областном центре,
      – говорится в сообщении.

      По словам правоохранителей, злоумышленник вышел из тюрьмы в мае 2019 года. Там он 14 лет отбывал наказание за убийство в Николаевской области.

      поліція злодій
      37-летний мужчина украл из храма мощи святого Николая / фото Нацполиции

      Оперативники изъяли похищенные мощи у товарища злоумышленника, которые тот ему подарил.

      поліція злодій
      Злоумышленник уже отбывал наказание в тюрьме за убийство / Фото Нацполиции

      Сейчас идет следствие. Мужчине грозит до 6 лет заключения.

      Как дезертир, который 5 лет скрывался в России, пытался вернуться в Украину
      1 февраля
      578
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Религия Полиция Похищение Винница
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