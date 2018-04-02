В Винницкой области горе-мать выбросила новорожденного малыша на свалку

В городе Хмельник Винницкой области женщина выбросила собственного новорожденного ребенка в мусорный бак. Младенец умер.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

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"31 марта поступило сообщение о том, что на одной из улиц Хмельника в мусорном баке обнаружен труп новорожденного ребенка. Предварительная причина смерти ребенка – механическая асфиксия (кислородное голодание организма)", – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что во время проведения первоочередных розыскных мероприятий полицейские установили личность женщины, которая может быть матерью ребенка.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Окончательная правовая квалификация действий матери будет предоставлена ​​после проведения ряда судебно-медицинских экспертиз.

Горе-матери грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается досудебное следствие.