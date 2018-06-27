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22:53, 26 июня
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В Винницкой области массовое отравление детей после празднования школьных выпускных

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В Винницкой области массовое отравление детей после празднования школьных выпускных
/ Иллюстративное фото

В Винницкой области 62 человек госпитализировали в больницу после празднования выпускных вечеров в двух селах Чечельницкого района. Среди пострадавших – 23 ребенка.

Об этом сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области.

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По состоянию на 27 июня 2018 года в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больницы планового лечения находятся 62 человека, среди которых 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести,
– сообщили в управлении.

Отмечается, что всего в праздновании выпускных вечеров в Чечельницком районе в селе Бондуривка принимали участие 68 человек и в селе Стратиевка – 85 человек.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что вспышка произошла после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и в здании школы.

"Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе "Вербка" СТ "Виктория-П" с. Вербка Чечельницкого района и доставлялись на места проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме, технологического, холодовой инвентаря не достаточно, помещения требуют ремонта", – говорится в сообщении.

К административной ответственности привлечены владелица кафе и директор Стратиевского НПК.

Теги: Новости Украины Дети Здоровье Медицина отравление
Источник: 24 Канал
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