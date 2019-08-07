В Винницкой области сельский голова отмыл 100 тысяч, выделенных на ремонт дома культуры
В одном из сел Винницкой области сельский голова положил в карман средства, которые были выделены на капитальный ремонт дома культуры.
Сельский голова и еще двое человек подозреваются в хищении средств, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
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Выяснилось, что сельский председатель и руководитель предприятия, которое проводило ремонтные работы в доме культуры, вносили в акты ложные сведения о проведении работ. Кроме того, ремонтные работы не выполнялись вообще. Своими действиями сельский председатель и его "партнеры" обокрали общину на более чем 100 тысяч гривен.
На сельского голову, директора предприятия и инженера технического надзора подала в суд Прокуратура Винницкой области. В случае доказательства их деятельности в суде, им грозит до 8 лет заключения.