В Винницкой области сельский голова отмыл 100 тысяч, выделенных на ремонт дома культуры

Сельский голова и еще двое человек подозреваются в хищении средств, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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Выяснилось, что сельский председатель и руководитель предприятия, которое проводило ремонтные работы в доме культуры, вносили в акты ложные сведения о проведении работ. Кроме того, ремонтные работы не выполнялись вообще. Своими действиями сельский председатель и его "партнеры" обокрали общину на более чем 100 тысяч гривен.

На сельского голову, директора предприятия и инженера технического надзора подала в суд Прокуратура Винницкой области. В случае доказательства их деятельности в суде, им грозит до 8 лет заключения.