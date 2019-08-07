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      В Винницкой области сельский голова отмыл 100 тысяч, выделенных на ремонт дома культуры

      19 Читати новину українською
      Сельский голова украл 100 000 гривен
      Сельский голова украл 100 000 гривен / sud.ua

      В одном из сел Винницкой области сельский голова положил в карман средства, которые были выделены на капитальный ремонт дома культуры.

      Сельский голова и еще двое человек подозреваются в хищении средств, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

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      Выяснилось, что сельский председатель и руководитель предприятия, которое проводило ремонтные работы в доме культуры, вносили в акты ложные сведения о проведении работ. Кроме того, ремонтные работы не выполнялись вообще. Своими действиями сельский председатель и его "партнеры" обокрали общину на более чем 100 тысяч  гривен.

      На сельского голову, директора предприятия и инженера технического надзора подала в суд Прокуратура Винницкой области. В случае доказательства их деятельности в суде, им грозит до 8 лет заключения.



       

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      Теги: Новости политики Коррупция Расследования Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости криминала и ДТП Криминал Ремонт Винница
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