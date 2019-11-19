В военной части на Львовщине произошел пожар, погиб офицер: фото

В одной из воинских частей на Львовщине, что в городе Старычи Яворовского района, произошел серьезный пожар. Из-за огня погиб офицер.

Еще один пострадал, об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

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Огонь в военной части вспыхнул 19 ноября около 5:00 утра.

Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован,

– сообщают там.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.

На момент прибытия первого подразделения спасателей здание было полностью охвачено огнем, пишет Zaxid.net со ссылкой на спасателей. Пожар потушили в 8 утра, помещение полностью сгорело.

Погибший – офицер 1975 года. Пострадавший – мужчина 1978 года рождения.



Пожар в воинской части на Львовщине / ГСЧС

Вероятные причины возгорания

Возгорание возникло не в казармах, об этом изданию сказал представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которому подчиняется Яворовский полигон, Антон Миронович.

Вероятной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме тех, что несли службу. Эвакуация не проводилась.

Пожар в воинской части на Львовщине / ГСЧ​С