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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      В военной части на Львовщине произошел пожар, погиб офицер: фото

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      Из-за пожара на Львовщине погиб офицер, еще один пострадал / ГСЧС

      В одной из воинских частей на Львовщине, что в городе Старычи Яворовского района, произошел серьезный пожар. Из-за огня погиб офицер.

      Еще один пострадал, об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

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      Огонь в военной части вспыхнул 19 ноября около 5:00 утра.

      Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован,
      – сообщают там.

      Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.

      На момент прибытия первого подразделения спасателей здание было полностью охвачено огнем, пишет Zaxid.net со ссылкой на спасателей. Пожар потушили в 8 утра, помещение полностью сгорело.

      Погибший – офицер 1975 года. Пострадавший – мужчина 1978 года рождения.

      Військова частина на Львівщині
      Пожар в воинской части на Львовщине / ГСЧС

      Вероятные причины возгорания

      Возгорание возникло не в казармах, об этом изданию сказал представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которому подчиняется Яворовский полигон, Антон Миронович.

      Вероятной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме тех, что несли службу. Эвакуация не проводилась.

      Пожар в воинской части на Львовщине / ГСЧ​С 

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Пожар Жертвы
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