В военной части на Львовщине произошел пожар, погиб офицер: фото
В одной из воинских частей на Львовщине, что в городе Старычи Яворовского района, произошел серьезный пожар. Из-за огня погиб офицер.
Еще один пострадал, об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.
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Огонь в военной части вспыхнул 19 ноября около 5:00 утра.
Вследствие возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск. Пожар локализован,
– сообщают там.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.
На момент прибытия первого подразделения спасателей здание было полностью охвачено огнем, пишет Zaxid.net со ссылкой на спасателей. Пожар потушили в 8 утра, помещение полностью сгорело.
Погибший – офицер 1975 года. Пострадавший – мужчина 1978 года рождения.
Пожар в воинской части на Львовщине / ГСЧС
Вероятные причины возгорания
Возгорание возникло не в казармах, об этом изданию сказал представитель Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, которому подчиняется Яворовский полигон, Антон Миронович.
Вероятной предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Людей в помещении, где возник пожар, практически не было, кроме тех, что несли службу. Эвакуация не проводилась.
Пожар в воинской части на Львовщине / ГСЧС