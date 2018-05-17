В военном городке на Львовщине нашли застреленного начальника караула

17 мая на территории одного из военных городков Львовщины в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в области головы и груди.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины. Читайте также: Молодежь не идет в ВСУ из-за нехватки мотивации, – военный Отмечается, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа Следственного управления ГУ ЧП во Львовской области, прокуроры военной прокуратуры Львовского гарнизона и военнослужащих Западного территориального управления ВСП. В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению этого преступления.