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В военном городке на Львовщине нашли застреленного начальника караула

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Расследованием занимается военная прокуратура
Расследованием занимается военная прокуратура / nikorupciji.org

17 мая на территории одного из военных городков Львовщины в караульном помещении обнаружили тело начальника караула с двумя огнестрельными ранениями – в области головы и груди.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Западного региона Украины.

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Отмечается, что на место происшествия выехали следственно-оперативная группа Следственного управления ГУ ЧП во Львовской области, прокуроры военной прокуратуры Львовского гарнизона и военнослужащих Западного территориального управления ВСП.

В настоящее время проводится комплекс следственных розыскных действий по установлению обстоятельств происшествия и возможных причастных лиц к совершению этого преступления.

 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Львова
Источник: 24 Канал
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