В военный госпиталь Киева прибыли 18 скорых с ранеными с передовой, – Кулеба
В Киевский военный госпиталь в Киеве 7 апреля прибыли 18 "скорых" с передовой. В них привезли раненых украинских бойцов.
Несмотря на эпидемию коронавируса, в Украине продолжается война. Об этом в твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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В Киевский военный госпиталь 7 апреля прибыли 18 "скорых" с ранеными с передовой,
– сообщил Кулеба.
Среди них есть украинские защитники с ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями.
Кулеба отметил, что о такой печальной реальности нельзя забывать. "Даже когда во всех новостях – коронавирус", – добавил министр.
Фото со "скорыми" с передовой в сети опубликовала Татьяна Руденька. Она обратилась к неравнодушным с просьбой помочь военным.
В военный госпиталь Киева прибыли "скорые" с передовой / Фейсбук Татьяны Руденькой
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