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      В военный госпиталь Киева прибыли 18 скорых с ранеными с передовой, – Кулеба

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      В военный госпиталь прибыли 18 "скорых" с ранеными с передовой / Фейсбук Татьяны Руденькой

      В Киевский военный госпиталь в Киеве 7 апреля прибыли 18 "скорых" с передовой. В них привезли раненых украинских бойцов.

      Несмотря на эпидемию коронавируса, в Украине продолжается война. Об этом в твиттере написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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      В Киевский военный госпиталь 7 апреля прибыли 18 "скорых" с ранеными с передовой,
      – сообщил Кулеба.

      Среди них есть украинские защитники с ампутацией, ожогами, пулевыми и осколочными ранениями.

      Кулеба отметил, что о такой печальной реальности нельзя забывать. "Даже когда во всех новостях – коронавирус", – добавил министр.

      Фото со "скорыми" с передовой в сети опубликовала Татьяна Руденька. Она обратилась к неравнодушным с просьбой помочь военным.


      В военный госпиталь Киева прибыли "скорые" с передовой / Фейсбук Татьяны Руденькой

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Постраждалі МИД Украины Лечение Война на Донбассе Николай Кулеба Новости Украины
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