В войне на Донбассе украинская власть виновна так же, как и Россия,– Савченко
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что украинская власть и страна-агрессор Россия составляют одинаковую угрозу для Украины.
Об этом депутат заявила в эфире "1+1".
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"Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину", – заявила нардеп.
Также, на уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виновны украинская власть и российский агрессор, она ответила, что каждая сторона виновна на 50%.
Кроме того, Савченко отметила, что власть в Киеве "сдала" Крым, а затем позволила начать войну на Востоке Украины.
Напомним, народный депутат Украины Надежду Савченко попала в раздел "Чистилище" базы сайта "Миротворец". Ее обвиняют в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу России и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.
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