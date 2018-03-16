В войне на Донбассе украинская власть виновна так же, как и Россия,– Савченко

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что украинская власть и страна-агрессор Россия составляют одинаковую угрозу для Украины.

Об этом депутат заявила в эфире "1+1".

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"Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину", – заявила нардеп.

Также, на уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виновны украинская власть и российский агрессор, она ответила, что каждая сторона виновна на 50%.

Кроме того, Савченко отметила, что власть в Киеве "сдала" Крым, а затем позволила начать войну на Востоке Украины.

Напомним, народный депутат Украины Надежду Савченко попала в раздел "Чистилище" базы сайта "Миротворец". Ее обвиняют в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу России и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.