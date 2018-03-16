14:17
16 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
-1°C -9°C
  • суббота
    -1°C -8°C
  • воскресенье
    -8°C -13°C
  • понедельник
    -7°C -17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Опасность для Жириновского. Голос Кавказа
Вєсті Кремля
22:38, 15 марта
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, 15 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

В войне на Донбассе украинская власть виновна так же, как и Россия,– Савченко

615 Читати новину українською
Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе
Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе / Фото из открытых источников

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что украинская власть и страна-агрессор Россия составляют одинаковую угрозу для Украины.

Об этом депутат заявила в эфире "1+1".

Читайте также: "В голове не помещается": как мир реагирует на ситуацию с Савченко

"Нельзя выиграть войну против внешнего врага, если в тылу предатель. Если в тылу тебе втыкают нож в спину", – заявила нардеп.

Также, на уточняющий вопрос ведущего, на сколько процентов виновны украинская власть и российский агрессор, она ответила, что каждая сторона виновна на 50%.

Кроме того, Савченко отметила, что власть в Киеве "сдала" Крым, а затем позволила начать войну на Востоке Украины.

Напомним, народный депутат Украины Надежду Савченко попала в раздел "Чистилище" базы сайта "Миротворец". Ее обвиняют в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу России и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
сегодня, 14:00 Трансформація Надії Савченко: від героя України до агента Кремля
Христина Бердинських 243
Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
сегодня, 12:53 Где в Украине на выходных будет сыпать снег и будет очень холодно: карта
8073
Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
сегодня, 13:37 Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений
363
Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
сегодня, 13:57 Семья нового омбудсмена Денисовой имеет бизнес в аннексированном Крыму и платит налоги России
113
Скрипаль и мировая
сегодня, 12:34 Скрипаль и мировая "музыка": реакция Запада на отравление шпиона
Наталія Лебідь 360
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук