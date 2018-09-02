В Вооруженных силах Украины появится новая бригада морской пехоты

В составе Вооруженных сил Украины до конца октября 2018 года планируют сформировать еще одну бригаду морской пехоты, которая будет дислоцироваться в Одесской области.

Об этом сообщил командующий морской пехоты генерал-майор Юрий Содоль, передает "Радио Свобода".

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По его словам, командир бригады и его заместители уже назначены, и сейчас находятся в пункте постоянной дислокации соединения в селе Дачное Беляевского района Одесской области.

В селе специально для морпехов создается военный городок современного образца. В нем будут общежития улучшенного типа для военнослужащих-контрактников, общежитие для офицерского состава, спортивно-оздоровительный комплекс и медчасть.

По плану реформирования Военно-морских сил Украины, разделение ВМС на морское командование и командование морской пехоты сделали в начале 2018 года для оптимизации управления отдельными направлениями.

Напомним, недавно в одной из отдельных частей Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины создали новое подразделение – комендатуру десантного обеспечения для выполнения определенных задач.