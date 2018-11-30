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      В "Ворскле" рассказали, когда вернут болельщикам деньги за билеты

      9 Читати новину українською
      Процедура возврата денег начнется с 4 декабря
      Процедура возврата денег начнется с 4 декабря / arsenal

      В "Ворскле" рассказали, когда вернут болельщикам деньги, которые 29 ноября не смогли посетить матч 5-го тура Лиги Европы против "Арсенала" в Киеве.

      Как утверждают в полтавском клубе, процедура возврата денег начнется с 4 декабря 2018 года.

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      "Билеты, приобретенные в кассах стадиона "Ворскла" им. Бутовского и/или в фирменном магазине Fan&Play, необходимо вернуть в кассы. Билеты, приобретенные через электронные сервисы, возвращаются через службу поддержки соответствующего сервиса путем подачи заявлений и перечня документов, определенных сервисом", – говорится в сообщении на сайте полтавчан.

      Напомним, что УЕФА перенес матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" в Киев из соображений безопасности.

      Теги: Футбол Лига Европы ФК Ворскла Спорт
      Источник: 24 Канал
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