В "Ворскле" рассказали, когда вернут болельщикам деньги за билеты

В "Ворскле" рассказали, когда вернут болельщикам деньги, которые 29 ноября не смогли посетить матч 5-го тура Лиги Европы против "Арсенала" в Киеве.

Как утверждают в полтавском клубе, процедура возврата денег начнется с 4 декабря 2018 года.

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"Билеты, приобретенные в кассах стадиона "Ворскла" им. Бутовского и/или в фирменном магазине Fan&Play, необходимо вернуть в кассы. Билеты, приобретенные через электронные сервисы, возвращаются через службу поддержки соответствующего сервиса путем подачи заявлений и перечня документов, определенных сервисом", – говорится в сообщении на сайте полтавчан.

Напомним, что УЕФА перенес матч Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" в Киев из соображений безопасности.