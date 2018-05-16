В ВР рассматривают законопроект, который позволит спасать жизни 10 тысячам пациентов ежегодно

16 мая в ВРУ рассматривают законопроекты о трансплантации органов и антикоррупционном суде. Также в очередной раз проведут конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Калюжная.

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Законопроект о трансплантации органов рассмотрят во втором чтении, так как в первом его уже приняли.

"Это законопроект, который наконец позволит, как в мировой практике, пересаживать органы из тела донора, если человек погиб. Это будет происходить только, если человек при жизни написал согласие на это. То есть будет работать презумция несогласия. Сейчас есть такая статистика, что в Украине ежегодно погибают около 3 тысяч потенциальных доноров. По подсчетам врачей, после смерти их внутренние органы могли бы спасти жизни 10 тысячам пациентов ежегодно", – отметила корреспондент.

16 мая депутаты будут рассматривать поправки в законопроект, после чего будет понятно. проголосуют ли за него в целом. Такая практика существует во всем мире, но в Украине вокруг нее постоянно ведутся политические дискуссии, особенно на религиозной почве.

Также 16 мая будут очень важные комитеты, в частности, антикоррупционный и правовой политики и правосудия. На втором комитете будут рассматривать закон об Антикоррупционном суде, также во втором чтении. А на антикоррупционном комитете в очередной раз будет проходить конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента,

– добавила Анна Калюжная.

Напомним, 15 мая, народные депутаты приняли законопроект об авторском праве. Таким образом парламент урегулировал законодательство в сфере интеллектуальной собственности.