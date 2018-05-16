18:56
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В ВР рассматривают законопроект, который позволит спасать жизни 10 тысячам пациентов ежегодно

129 Читати новину українською

16 мая в ВРУ рассматривают законопроекты о трансплантации органов и антикоррупционном суде. Также в очередной раз проведут конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Калюжная.

Читайте также: ВР провалила голосование за назначение внеочередных местных выборов

Законопроект о трансплантации органов рассмотрят во втором чтении, так как в первом его уже приняли.

"Это законопроект, который наконец позволит, как в мировой практике, пересаживать органы из тела донора, если человек погиб. Это будет происходить только, если человек при жизни написал согласие на это. То есть будет работать презумция несогласия. Сейчас есть такая статистика, что в Украине ежегодно погибают около 3 тысяч потенциальных доноров. По подсчетам врачей, после смерти их внутренние органы могли бы спасти жизни 10 тысячам пациентов ежегодно", – отметила корреспондент.

16 мая депутаты будут рассматривать поправки в законопроект, после чего будет понятно. проголосуют ли за него в целом. Такая практика существует во всем мире, но в Украине вокруг нее постоянно ведутся политические дискуссии, особенно на религиозной почве.

Также 16 мая будут очень важные комитеты, в частности, антикоррупционный и правовой политики и правосудия. На втором комитете будут рассматривать закон об Антикоррупционном суде, также во втором чтении. А на антикоррупционном комитете в очередной раз будет проходить конкурс на должность аудитора НАБУ от парламента,
– добавила Анна Калюжная.

Напомним, 15 мая, народные депутаты приняли законопроект об авторском праве. Таким образом парламент урегулировал законодательство в сфере интеллектуальной собственности.

Теги: Новости политики Новости Украины Здоровье Медицина Законопроект Верховная Рада Медицинская реформа
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук