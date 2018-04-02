В ВР рассмотрят законопроект о нацбезопасности, которым Порошенко может узурпировать власть

В Верховной Раде хотят ускорить рассмотрение законопроекта "О национальной безопасности". Законопроект до сих пор не внесли в сессионный зал на голосование, несмотря на то, что его уже несколько недель рассматривают в профильном комитете.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 Канала Анастасия Крымова.

Читайте также: В ВР хотят отсрочить е-декларирование для активистов

Внести этот вопрос на голосование в ВР планируют до 6 апреля.

Это связано с тем, чтобы синхронизировать все основные направления сотрудничества Украины и НАТО,

– прокомментировала задержку Ирина Луценко, представитель Президента Украины в ВР.

Кроме президентского законопроекта в парламенте зарегистрировали также альтернативный. Поэтому в профильном комитете решили создать рабочую группу, которая объединила бы эти два законопроекта. Народные депутаты считают, что президентский вариант не является оптимальным, ведь самая большая угроза – это узурпация власти президентом Украины.

Читайте также: Узурпация власти, или что предусматривает проект Порошенко о национальной безопасности

К слову, президент Петр Порошенко внес законопроект о нацбезопасности как неотложный. Впрочем, его до сих пор не внесли в сессионный зал на голосование.



Также на этой неделе на голосование могут поставить президентский законопроект о валюте. Он предусматривает валютную либерализацию: многие операции будут проводиться без валютного контроля. В то же время до 6 апреля обещают ввести нулевую декларацию и отменить е-декларирование для активистов.

Напомним, народные депутаты уверены, что президентский законопроект о нацбезопасности оставляет парламент без контроля над Вооруженными силами.