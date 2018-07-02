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В ВСУ объяснили, для чего Путин присвоил частям армии России названия городов Украины

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Муженко прокомментировал присвоение Путиным частям армии России названия украинских городов
Муженко прокомментировал присвоение Путиным частям армии России названия украинских городов / Фото из открытых источников

Присвоение президентом России Владимиром Путиным полкам и дивизии армии РФ названий украинских городов свидетельствует об озвучивании претензий на земли других народов, к которым страна-агрессор не имеет отношения.

Об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в Facebook.

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Как известно, Владимир Путин подписал указы, по которым полки и дивизии армии России получили имена Львова, Нежина, Житомира. Кроме украинских городов, использованы также названия городов Беларуси и некоторых регионов Европы.

О присвоении так называемых почетных наименований частям русской армии. 1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют. 2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. 3. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения,
– отметил Муженко.

Начальник Генштаба отметил, что такие действия Путина – это четкий сигнал Украине и миру, "что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины".

Кроме того, Муженко назвал традиции современной российской армии "странной смесью русско-имперских и советских мифов".

 

Теги: Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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