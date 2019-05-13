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      В выпуске новостей за 10:00: Саммит ЕС в Брюсселе. Расследование по делу "Приватбанка"

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 10:00 – в Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства. Глава МИД Украины Павел Климкин уже отправился на встречу. ГПУ начала досудебное расследование относительно возможного давления президента на судей в деле "Приватбанка".

      Также в выпуске:

      Обстрелы на передовой не утихают: 12 мая пророссийские боевики 16 раз обстреливали позиции украинских военных.

      Украинец Андрей Говоров завоевал серебро Лиги Чемпионов по плаванию.

      В израильском Тель-Авиве состоялось открытие Евровидения-2019, в этом году Украина не будет принимать участия в конкурсе.

      В Литве не смогли избрать нового президента в первом туре выборов никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.

      blog_ava
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      Теги: Евросоюз ГПУ Приватбанк Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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