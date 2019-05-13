В выпуске новостей за 10:00: Саммит ЕС в Брюсселе. Расследование по делу "Приватбанка"

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 10:00 – в Брюсселе министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-партнеров собираются на двухдневный саммит по случаю 10-летия инициативы Восточного партнерства. Глава МИД Украины Павел Климкин уже отправился на встречу. ГПУ начала досудебное расследование относительно возможного давления президента на судей в деле "Приватбанка".

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