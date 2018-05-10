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"В высокой траве": Netflix взялись за экранизацию книги Стивена Кинга

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"У високій траві": Netflix взялись за екранізацію книги Стівена Кінга / nerdist.com

Популярный стриминговый сервис Netflix снимет фильм по мотивам романа Стивена Кинга "В высокой траве" 2012 года. Известный роман был написан писателем совместно с его сыном Джозефом Гиллстромом Кингом.

Пока лишь ведутся переговоры об участии в проекте актера Джеймса Марсдена из сериала "Мир Дикого Запада". Однако над адаптацией романа уже начал работать режиссер и сценарист Винченцо Натали, известный по фильму "Куб" (1997).

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Действие фильма на основе фантастического романа происходит на кукурузном поле, из которого невозможно выбраться. Герои фильма проезжают мимо на машине, однако слышат крик маленького мальчика о помощи. Они бросаются ему на помощь, ищут мальчика среди поля, но не могут найти дорогу обратно.

Анонсированный постер к фильму "В высокой траве" Стивена Кинга и Джо Хилла

Съемки хоррор-ленты начнутся уже этим летом в Торонто. Дату выхода кинокартины пока не называют.

Стивен Кинг и его сын Джо Хилл впервые опубликовали совместный роман в 2012 году частями: первая часть вышла в июньско-июльском номере журнала "Esquire", а вторая – в том же журнале, но уже месяцем позже.


Стивен Кинг и его сын Джо Хилл

Теги: LifeStyle Кино Литература
Источник: Engadget
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