Рада должна принять закон, который устранит "правовую неопределенность" в работе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В противном случае существует риск отмены приговоров суда через Европейский суд по правам человека.

Об этом рассказал заместитель главы Антикоррупционного суда Евгений Крук в эфире "Общественного".

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Сейчас существует конфликт норм, некоторая неопределенность подсудности ВАКС, и она должна быть устранена. Она может быть устранена как в сторону уменьшения количества дел, так и в сторону большего их количества,

– сказал Крук.

Он отметил, что в рамках закона ВАКС должен получить четкие полномочия на рассмотрение дел или исключительно Национального антикоррупционного бюро, или на рассмотрение других коррупционных дел. Крук отметил, что по делам НАБУ коррупционные суммы гораздо выше, чем у других.

Судья пояснил, что суду могут оставить около 200 дел, которые расследует НАБУ, или 3600 всех дел, включая те, в которых принимали участие другие правоохранительные органы, а там суммы гораздо меньше.

Крук подчеркнул, что принятие такого законопроекта является крайне важным шагом, поскольку существует значительный риск отмены приговоров суда путем обращения в Европейский суд по правам человека.

В ЕСПЧ является статья 6, которая требует, чтобы дело слушалось судом. Если будет некоторая неопределенность, являемся ли мы судом, это может быть основанием для отмены решения,

– пояснил он.

Высший антикоррупционный суд заработал в Украине 5 сентября, в Киеве по адресу проспект Победы, 41, рядом с НАБУ и САП.

Важно! Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и направила в Антикоррупционного суда первое дело.

Как будет работать Антикоррупционный суд? Суд будет рассматривать дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением, а также декларированием ложной информации. Суд в целом насчитывает 38 судей, а именно: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – 37-летняя Ольга Танасевич – должна занимать должность 3 года.



Какие дела будет рассматривать Антикоррупционный суд / инфографика 24 канала