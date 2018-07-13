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В WBSS Усика назвали "машиной" перед поединком с Гассиевым: фото

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Александр Усик
Александр Усик

Пресс-служба World Boxing Super Series назвала украинского чемпиона мира по версиям WBO и WBC Александра Усика (14-0, 12 КО) "машиной".

Такое выражение они подобрали после того, как посмотрели на статистику выброшенных ударов в полуфинальной встрече с Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО). Тогда Усик одержал победу над латвийцем по решению судей – 115: 113, 114: 114, 115: 113.

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"Усик выбросил 848 ударов, против 550 у Бриедис в полуфинале тяжелого дивизиона", – говорится в сообщении.

 

‪ @usykaa = MACHINE!!‬ ‪#UsykGassiev #AliTrophy ‬

Публикация от World Boxing Super Series (@wbsuperseries)

Напомним, финальная встреча WBSS между Муратом Гассиевым и Александром Усиком состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.

Кроме того, одним из главных событий станет бой за звание абсолютной чемпионки мира по боксу в полусреднем весе среди женщин между Сесилией Брекхус (33-0-0), что является действующей обладательницей поясов WBA, WBC, WBO, IBF, IBO в полусреднем весе из Норвегии, и россиянкой Инной Сагайдаковской (7-0-0), владеющий титулом чемпионки мира WBC в среднем весе.

Теги: Новости спорта Александр Усик Усик – Гассиев Бокс
Источник: 24 Канал
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