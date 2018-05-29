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В WebMoney известили, что будет с деньгами украинцев в заблокированных электронных кошельках

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Что будет с заблокированными деньгами в электронных кошельках WebMoney
Что будет с заблокированными деньгами в электронных кошельках WebMoney / Иллюстративное фото

Международная система Webmoney Transfer заверила, что сохранит деньги украинских пользователей. Также не позднее 24 мая 2021 года система конвертует титульные знаки WMU с "замороженных" кошельков на титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару, который будет установлен на эту дату.

Соответствующее обращение получили пользователи системы WebMoney.UA, сообщает InternetUA.

Работать с другими типами титульных знаков, кроме гривны, система будет в прежнем режиме.

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"Этим письмом каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer будет продолжать полноценное обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривни", – говорится в сообщении.

Обмен на украинскую гривню будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного от трехлетнего срока,
– добавили в Webmoney Transfer.

Напомним, что украинская власть полностью запретила электронные кошельки WebMoney сроком на три года. Впоследствии стало известно о блокировке в стране 4 миллионов электронных кошельков WebMoney.

Что такое WebMoney?
Это система электронных расчетов, основанная в 1998 году и принадлежит WM Transfer Ltd. Техническая поддержка и разработка программного обеспечения находится в России. Однако, WebMoney не зарегистрирована в России как система электронных платежей, поскольку, с юридической точки зрения титульные знаки не являются электронными деньгами.

Теги: Техно Новости Украины Деньги Интернет Санкции
Источник: 24 Канал
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