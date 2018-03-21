В Windows 10 запретили менять браузер

Корпорация Microsoft в последней сборке Windows 10 запретила изменять браузер по умолчанию при переходе по ссылкам из почтового клиента. Даже если сменить стандартный браузер, все ссылки из почтовой программы будут открываться в браузере Microsoft Edge.

Об этом говорится в блоге компании.

"Участники программы Windows Insider, которые получают обновления в рамках Skip Ahead, начали тестировать возможность открывать ссылки из почтового клиента WIndows через браузер Microsoft Edge, который обеспечивает лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10", – сказано в описании сборки.

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В компании убеждают, что с этим браузером пользователи будут "более продуктивными и организованными и творческими".

По данным Netmarketshare, этим браузером пользуются лишь 5% владельцев ПК, тогда как в Google Chrome доля составляет 60%.

Напомним, в декабре 2017 года корпорация Microsoft удалила установщик Google Chrome из собственного магазина приложений. Соответственно пользователи Windows 10S не смогли запустить браузер, потому что установка новых приложений возможна только через Microsoft Store. В этой версии впервые появился запрет на изменение стандартного браузера.