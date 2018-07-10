В Xiaomi появились интересные наушники: устройство имеет датчик частоты сердечных сокращений

Китайский гигант Xiaomi выпустил довольно необычные беспроводные внутриканальные наушники, правда, на рынок они вышли под суббрендом Quiet. Говорится о смарт-гарнитуре Smart Heart Rate Headset, которая оснащена датчиком частоты сердечных сокращений.

Как сообщает ресурс Gizchina, Quiet – не новичок в области производства "умных" вещей. Так, к примеру, компания уже выпускала интеллектуальные кроссовки для бега и туфли для ходьбы, спортивные бюстгальтеры, весы и много других интересностей, правда, наушники они производят впервые.

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Отмечается, что конструкция и дизайн Smart Heart Rate Headset были разработаны с учетом уменьшения шума. Масса такой гарнитуры составляет 15 граммов.



Xiaomi под суббрендом Quiet выпустил наушники с датчиком частоты сердечных сокращений

Наушники оборудованы фотоэлектрическим датчиком PPG, который измеряет частоту сердечных сокращений и передает результаты в мобильное приложение с помощью Bluetooth-соединения.

Кроме того, новинка от Xiaomi поддерживает голосовое управление – в частности, можно принимать и совершать звонки, управлять воспроизведением и запрашивать информацию в интернете.

Производитель обещает до 70 часов автономной работы в режиме ожидания, а во время прослушивания музыки – 5 часов.

Quiet Smart Heart Rate Headset уже продаются на официальном сайте компании по цене 299 юаней, что составляет 45 долларов или 1179 гривен.

К слову, недавно конкурент Xiaomi, компания Huawei создала наушники, которые поддерживают функцию отслеживания сердцебиения в режиме реального времени.