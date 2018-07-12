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В Youtube для Android появилась интересная функция

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В Youtube на Anroid теперь можно войти в режим инкогнито
В Youtube на Anroid теперь можно войти в режим инкогнито / Shutterstock

Владельцы Android-смартфонов в приложении Youtube имеют возможность пользоваться весьма полезной функцией, а именно – режимом инкогнито. Его особенностью является то, что история ваших просмотров остается чистой.

Чтобы получить доступ к режиму инкогнито , нужно нажать на свой аватар, и там в списке под опцией "Мой канал" можно увидеть "Включить инкогнито". Заметим, что ранее на этом месте была кнопка "Выйти".

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Інкогніто, Yutube, Android, додатки, смартфони, мобільні
Как войти и выйти из режима инкогнито

Когда же Вы включите режим инкогнито, сразу появится уведомление, что учебное заведение, работодатель и провайдер интернета, вероятно, продолжат видеть Ваши действия.

Чтобы проверить, включена ли инкогнито, можно посмотреть на свой аватар – в этом режиме на его месте размещается иконка в виде очков и шляпы. Также в нижней части экрана имеется соответствующая надпись.

Заметим, в режиме инкогнито в меню YouTube доступны только пункты Home и Trending (хотя отображаются все). Если же будете кликать на другие функции, то появится сообщение, что они будут доступны только после выхода из режима инкогнито.

Інкогніто, Yutube, Android, додатки, смартфони, мобільні
В режиме инкогнито в Youtube э доступными только пункты Home и Trending

Добавим, что режим инкогнито появился в последней версии обновления для приложения Youtube на Android, и пока она доступна только в этой операционной системе – в версиях для ПК и Apple такой функции пока нет.

Напомним, ранее в YouTube появилась функция, которая напоминает пользователю о том, что пришло время отвлечься от просмотра роликов. В частности, в настройках можно установить периодичность напоминаний: от "никогда" до трех часов.

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Теги: Гаджеты Техно Смартфоны YouTube Приложения
Источник: 24 канал
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