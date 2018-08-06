"В заявлении Медведева нет ничего нового": в Грузии ответили на запугивания относительно НАТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал свое заявление о том, что вступление Грузии в НАТО якобы может привести к катастрофическим последствиям, потому что сближение Тбилиси с Альянсом раздражает Москву.

Об этом заявила грузинский депутат Тамар Хулордава, сообщает "Грузия Online".

24 канал сообщал, что Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт".

"Это сближение раздражает нашего северного соседа, и именно на это мы должны списать острые заявления со стороны российской власти. Мы сделали выбор, это суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор – демократия, стабильность, мир, крепкие институты, и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией", – подчеркнула Хулордава.

Читайте также: Страны НАТО должны увеличить оборонные расходы для устрашения России, – Помпео

"В заявлении Медведева нет ничего нового, и, к сожалению, ничего отличается. Мы слышали много таких заявлений", – добавила депутат.

Напомним, 12 июля на саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО.