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"В заявлении Медведева нет ничего нового": в Грузии ответили на запугивания относительно НАТО

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В Грузии ответили на запугивание Медведева
В Грузии ответили на запугивание Медведева / Иллюстративное фото

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал свое заявление о том, что вступление Грузии в НАТО якобы может привести к катастрофическим последствиям, потому что сближение Тбилиси с Альянсом раздражает Москву.

Об этом заявила грузинский депутат Тамар Хулордава, сообщает "Грузия Online".

24 канал сообщал, что Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт".

"Это сближение раздражает нашего северного соседа, и именно на это мы должны списать острые заявления со стороны российской власти. Мы сделали выбор, это суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор – демократия, стабильность, мир, крепкие институты, и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией", – подчеркнула Хулордава.

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"В заявлении Медведева нет ничего нового, и, к сожалению, ничего отличается. Мы слышали много таких заявлений", – добавила депутат.

Напомним, 12 июля на саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО.

Теги: Новости России Новости политики НАТО Дмитрий Медведев Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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