В Зайцево подорвались два сапера: что известно об их состоянии

В Зайцево 9 апреля подорвались два сапера 24 и 27 лет. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице Днепра.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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Военные по отдельности военными вертолетами были эвакуированы в аэропорт Днепра и "скорыми" экстренной медицины перевезены в областную больницу им. Мечникова.

Известно, что раненых уже прооперировали. Состояние одного из бойцов оценивают как средней тяжести, он потерял зрение после ранения. Обломки мины попали в глаза и голову.

Другой также в тяжелом состоянии. У него перебита плечевая артерия, из-за чего он потерял много крови.

Случай произошел вчера утром неподалеку от Зайцевого. Пиротехники отправились разминировать территорию в серой зоне. Когда искали мины у водопровода насосной станции – прогремел взрыв. Старшина службы гражданской защиты погиб, а двое его коллег получили ранения.

Видеокомментарий врача раненых бойцов: