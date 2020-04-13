В закрытых гробах, как "чумных": мэр Николаева рассказал, как будут хоронить жертв COVID-19
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что людей, которые умрут от коронавируса, будут хоронить в закрытых гробах и на специальных местах на кладбище, как когда-то хоронили "чумных".
Таким образом мэр решил призвать жителей Николаева соблюдать карантин, сообщает "Преступности.нет".
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"Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать опасности", – сказал мэр.
По его словам, людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать и хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех остальных. Также уже закупают специальные анатомические мешки, в которые тоже будут "упаковывать" жертв COVID-19.
Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это значит? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных". Может, такая невеселая штука сделает вас более продуманными,
– отметил Сенкевич.
Что известно о коронавирусе на Николаевщине
- В течение долго времени в Николаевской области не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.
- Команда Минздрава во главе с главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко 9 апреля провела проверку в Николаевской области. Это пока единственный регион Украины, где не обнаружили ни одного инфицированного COVID-19.
- СБУ начала досудебное следствие в отношении чиновников Николаевской ОГА. Еще 27 марта Николаевский облсовет внес изменения в бюджет для приобретения медицинского оборудования и дезинфицирующих средств. Региональные учреждения здравоохранения должны были получить 109 миллионов гривен дополнительного финансирования. Чиновники ОГА взамен не выполнили решение облсовета. Также начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак заявил, что тестирование на Николаевщине проводили с нарушениями.
- По состоянию на 11 апреля в Николаевской области зафиксировали уже 4 случая COVID-19. Заразились люди из села Вороновка Вознесенского района и Вознесенска.
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