В замороженных продуктах обнаружили опасные бактерии
Употребление замороженной кукурузы способно вызвать заболевание, которое угрожает жизни человека.
Уже зафиксированы случаи смерти от этой бактерии в Великобритании, Австрии, Дании, Финляндии и Швеции, пишет The Daily Mail.
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Работники британского министерства здравоохранения убеждены, что источником заражения является листериоз – инфекционная болезнь, вызванная бактерией Listeria.
Эти бактерии вызывают опасные заболевания, у большинства людей возникают легкие расстройства, к примеру, диарея. Однако последствия для людей со слабым иммунитетом, пожилых людей, маленьких детей и беременных могут быть летальными.
Listeria может быть не только в замороженной кукурузе, но и замороженном шпинате и замороженных зеленых бобах.
В целом в Европе зафиксировали 47 случаев инфекции.
Напомним, что ученые доказали, что воздух в туалетах может содержать лекарственно-устойчивые бактерии.
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