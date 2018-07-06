В замороженных продуктах обнаружили опасные бактерии

Употребление замороженной кукурузы способно вызвать заболевание, которое угрожает жизни человека.

Уже зафиксированы случаи смерти от этой бактерии в Великобритании, Австрии, Дании, Финляндии и Швеции, пишет The Daily Mail.

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Работники британского министерства здравоохранения убеждены, что источником заражения является листериоз – инфекционная болезнь, вызванная бактерией Listeria.

Эти бактерии вызывают опасные заболевания, у большинства людей возникают легкие расстройства, к примеру, диарея. Однако последствия для людей со слабым иммунитетом, пожилых людей, маленьких детей и беременных могут быть летальными.

Listeria может быть не только в замороженной кукурузе, но и замороженном шпинате и замороженных зеленых бобах.

В целом в Европе зафиксировали 47 случаев инфекции.

Напомним, что ученые доказали, что воздух в туалетах может содержать лекарственно-устойчивые бактерии.

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