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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

В замороженных продуктах обнаружили опасные бактерии

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Употребление замороженной кукурузы вызывает опасную болезнь
Употребление замороженной кукурузы вызывает опасную болезнь / india.com

Употребление замороженной кукурузы способно вызвать заболевание, которое угрожает жизни человека.

Уже зафиксированы случаи смерти от этой бактерии в Великобритании, Австрии, Дании, Финляндии и Швеции, пишет The Daily Mail.

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Работники британского министерства здравоохранения убеждены, что источником заражения является листериоз – инфекционная болезнь, вызванная бактерией Listeria.

Эти бактерии вызывают опасные заболевания, у большинства людей возникают легкие расстройства, к примеру, диарея. Однако последствия для людей со слабым иммунитетом, пожилых людей, маленьких детей и беременных могут быть летальными.

Listeria может быть не только в замороженной кукурузе, но и замороженном шпинате и замороженных зеленых бобах.

В целом в Европе зафиксировали 47 случаев инфекции.

Напомним, что ученые доказали, что воздух в туалетах может содержать лекарственно-устойчивые бактерии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Инфекция Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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