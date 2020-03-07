В Западной Германии появится первый в истории памятник Ленину: как это могло произойти

Власти города Гельзенкирхен, расположенного на западе Германии, не смогли предотвратить установку памятника Ленину. Двухметровую статую торжественно презентуют общественности 14 марта.

Установка монумента приурочена к 150-летию со дня рождения Ленина, сообщает DW.

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Что известно об установке памятника Ленину в Гельзенкирхене

Установить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров требует ультралевое движение "Марксистско-ленинистская партия Германии" . Активисты партии заявили о какой-то мифической "новой Великой Победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия.

. Активисты партии заявили о какой-то мифической "новой Великой Победе Ленина" за несколько недель до его 150-летия. Ведомство по охране конституции Германии следит за этим движением.

Монумент хотят поставить перед историческим зданием, имеющим статус памятника архитектуры и находящегося в собственности партии.

6 марта участковый суд Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия отменил запрет на строительство памятника, который ранее приняла городская власть. Администрация города планирует обжаловать решение суда в высшей инстанции.



Что известно о декоммунизации в Германии?

"Ленинопад" в Восточной Германии начался сразу после воссоединения Германии в 1981 году. Почти все статуи и бюсты Владимира Ленина были переплавлены, спрятаны или проданы за границу. Там не стали ждать принятия каких-то законов. В отличие от Украины, в 1991 году там быстро решили забыть советскую оккупацию, как страшный сон.



Сейчас в Берлине действуют музеи, где можно своими глазами посмотреть, как жилось восточным немцам во время советской оккупации. Там даже воссоздали типичные квартиры немецких семей, чтобы можно было посмотреть во что они были одеты, что ели и как проводили время.



Памятник Ленину в Германии / Фото dpa

Гельзенкирхен на карте: