В заполненный автобус въехала легковушка на еврономерах во Львове: водитель скрылся с места ДТП

Днем 25 октября во Львове на улице Стрыйской автомобиль BMW на польской регистрации въехал в автобус МАЗ, курсирующий по маршруту № 3а.

Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области, водитель легковушки оставил авто и скрылся с места ДТП.

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По словам водителя автобуса, иномарка ехала на большой скорости, выехала на встречную полосу и въехала в автобус, а потом еще и столкнулась с деревом.



Легковушка сначала въехала в автобус, а затем столкнулся с деревом

В то же время мужчина заметил, что пока выходил из салона, водитель и пассажир BMW скрылись с места происшествия.

К слову, в момент столкновения в салоне автобуса находились 50 пассажиров. В результате ДТП они не пострадали. Сейчас полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП.



Водитель и пассажир иномарки скрылись с места ДТП

Судя по фото, которые обнародовали очевидцы, у автобуса № 3а разбито лобовое стекло и поврежден бампер.



Среди пассажиров автобуса, к счастью, никто не пострадал

Напомним, 24 октября в Днепре из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №16 и №21. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, зато транспортные средства поулчили повреждения.