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      В Запорожье 17-летняя девушка получила пулю в лицо: детали ужасного инцидента

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      В Запорожье 17-летняя девушка получила пулю в лицо
      В Запорожье 17-летняя девушка получила пулю в лицо / www.5.ua

      Трагедия произошла в одном из частных домов Запорожья. Там четверо подруг, вероятно, устроили вечеринку, пока родителей не было дома. Девушка, в доме которой были подростки, взяла винтовку отца и случайно выстрелила в подругу. 17-летняя девушка Полина Гордик сейчас находится в реанимации.

      За жизнь девочки борются медики, сообщили в пресс-службе областной полиции.

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      Известно, что Полине провели операцию, которая длилась несколько часов. Девушка осталась без глаза. Насколько серьезные повреждения она получила – будет известно после результатов МРТ.

      Врачи оценивают состояние девушки как стабильное. Она не подключена к системе искусственной вентиляции легких. Однако главная опасность еще впереди. Осложнения после ранения головы (отеки) могут наступить в течение нескольких дней. Впереди ее ждет ряд операций.


      Потерпевшая 17-летняя Полина Гордик

      В полиции же открыли несколько уголовных производств. Оружие сразу же изъяли, его будут проверять на легальность и надлежащие условия хранения. Кроме того, родителям грозит наказание за невыполнение своих обязанностей. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет заключения.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Запорожья Криминал Дети и несовершеннолетние
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