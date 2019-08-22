В Запорожье 17-летняя девушка получила пулю в лицо: детали ужасного инцидента

Трагедия произошла в одном из частных домов Запорожья. Там четверо подруг, вероятно, устроили вечеринку, пока родителей не было дома. Девушка, в доме которой были подростки, взяла винтовку отца и случайно выстрелила в подругу. 17-летняя девушка Полина Гордик сейчас находится в реанимации.

За жизнь девочки борются медики, сообщили в пресс-службе областной полиции.

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Известно, что Полине провели операцию, которая длилась несколько часов. Девушка осталась без глаза. Насколько серьезные повреждения она получила – будет известно после результатов МРТ.

Врачи оценивают состояние девушки как стабильное. Она не подключена к системе искусственной вентиляции легких. Однако главная опасность еще впереди. Осложнения после ранения головы (отеки) могут наступить в течение нескольких дней. Впереди ее ждет ряд операций.



Потерпевшая 17-летняя Полина Гордик

В полиции же открыли несколько уголовных производств. Оружие сразу же изъяли, его будут проверять на легальность и надлежащие условия хранения. Кроме того, родителям грозит наказание за невыполнение своих обязанностей. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет заключения.