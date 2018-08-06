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В Запорожье 17-летняя девушка-водитель въехала в патрульную машину и сбила двух пешеходов: видео

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ДТП в Запорожье
ДТП в Запорожье / Фото из открытых источников

В воскресенье, 6 августа, в Запорожье 17-летняя водитель врезалась в патрульную машину, сбила двух пешеходов и сбежала, правда ненадолго.

Происшествие случилось ночью на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская.

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Легковушка Daewoo Racer не вписалась в поворот и влетела в полицейскую машину, зацепив двоих пешеходов. Нарушительница сразу бросилась бежать, но вскоре ее догнали полицейские на другой патрульной машине.

За рулем Daewoo Racer была 17-летняя девушка, которой разрешил порулить пассажир – 27-летний мужчина и владелец автомобиля. По всем признакам, он был пьян. Тем временем, пострадавших пешеходов госпитализировали с многочисленными переломами. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Смотрите видео с места происшествия

Впоследствии полицейские установили, что владелец автомобиля в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение в состоянии наркотического опьянения.

К слову, 5 августа на проспекте Слободского в Днепре водитель автомобиля марки Lexus RX 350 сбил двоих пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Запорожья Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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