В Запорожье 17-летняя девушка-водитель въехала в патрульную машину и сбила двух пешеходов: видео
В воскресенье, 6 августа, в Запорожье 17-летняя водитель врезалась в патрульную машину, сбила двух пешеходов и сбежала, правда ненадолго.
Происшествие случилось ночью на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская.
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Легковушка Daewoo Racer не вписалась в поворот и влетела в полицейскую машину, зацепив двоих пешеходов. Нарушительница сразу бросилась бежать, но вскоре ее догнали полицейские на другой патрульной машине.
За рулем Daewoo Racer была 17-летняя девушка, которой разрешил порулить пассажир – 27-летний мужчина и владелец автомобиля. По всем признакам, он был пьян. Тем временем, пострадавших пешеходов госпитализировали с многочисленными переломами. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Смотрите видео с места происшествия
Впоследствии полицейские установили, что владелец автомобиля в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение в состоянии наркотического опьянения.
К слову, 5 августа на проспекте Слободского в Днепре водитель автомобиля марки Lexus RX 350 сбил двоих пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.