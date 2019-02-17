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      В Запорожье и Кривом Роге пытались поджечь храмы МП: фото

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      Поджог церквей Московского патриархата
      Поджог церквей Московского патриархата / www.eparhia.com.u

      В Московском патриархате заявили о попытках поджечь храмы в Запорожье и Кривом Роге. В полиции, в свою очередь, открыли уголовные производства по данному факту.

       

      Криворожская епархия заявила, что вечером 15 февраля с помощью зажигательной смеси состоялся "поджог центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня".

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      Они считают, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".

      храм Кривий Ріг підпал
      Фото дверей храма после инцидента

      пцу епіфаній томос підпал церкви Кривий Ріг
      Расписанная стена храма Московского патриархата

      Полиция Кривого Рога начала расследование по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

      В Запорожье 16 февраля задержали трех человек – двух исполнителей и организатора – во время попытки поджога храм Иоанна Богослова УПЦ Московского патриархата в Днепровском районе города, передает связь "Радио Свобода".

      Запоріжжя підпал церква томос ПЦУ
      Храм Иоанна Богослова в Запорожье

      "Двое мужчин, один из которых житель Запорожья, а другой – одного из сел области, и женщина перелезли через забор вокруг двора церкви. Далее один из мужчин пытался поджечь храм с помощью зажигательного вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось. Во время попытки убежать поджигателей задержали правоохранители", – говорится в сообщении полиции.

      Сейчас открыто производство по статье о террористическом акте. Правоохранители подозревают, что такие действия злоумышленники пытались совершить с целью разжигания межрелигиозной розни.

      Другие детали в ведомстве обещают сообщить в понедельник, 18 февраля, во время специального брифинга председателя СБУ в Киеве.

      Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашей стране на религиозной почве. Спецслужба России придумала алгоритм действий, согласно которому исполнитель преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.

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      Теги: Новости Украины Новости Кривого Рога Новости Запорожья УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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