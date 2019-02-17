В Запорожье и Кривом Роге пытались поджечь храмы МП: фото

В Московском патриархате заявили о попытках поджечь храмы в Запорожье и Кривом Роге. В полиции, в свою очередь, открыли уголовные производства по данному факту.

Криворожская епархия заявила, что вечером 15 февраля с помощью зажигательной смеси состоялся "поджог центральных входных дверей и надвратной иконы Вознесения Господня".

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Они считают, что надписи на стенах "имеют прямое отношение к лозунгам радикальных нацистских движений".



Фото дверей храма после инцидента



Расписанная стена храма Московского патриархата

Полиция Кривого Рога начала расследование по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В Запорожье 16 февраля задержали трех человек – двух исполнителей и организатора – во время попытки поджога храм Иоанна Богослова УПЦ Московского патриархата в Днепровском районе города, передает связь "Радио Свобода".



Храм Иоанна Богослова в Запорожье

"Двое мужчин, один из которых житель Запорожья, а другой – одного из сел области, и женщина перелезли через забор вокруг двора церкви. Далее один из мужчин пытался поджечь храм с помощью зажигательного вещества и самодельного факела. Однако у него ничего не получилось. Во время попытки убежать поджигателей задержали правоохранители", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас открыто производство по статье о террористическом акте. Правоохранители подозревают, что такие действия злоумышленники пытались совершить с целью разжигания межрелигиозной розни.

Другие детали в ведомстве обещают сообщить в понедельник, 18 февраля, во время специального брифинга председателя СБУ в Киеве.

Служба безопасности Украины разоблачила планы спецслужб Российской Федерации. Агенты хотели дестабилизировать ситуацию в нашей стране на религиозной почве. Спецслужба России придумала алгоритм действий, согласно которому исполнитель преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.