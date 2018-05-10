В Запорожье исполнилось 100 лет ветерану Ивану Залужному, который потерял на Донбассе внука

О морском пехотинце Иване Залужном Украина узнала четыре года назад. На похоронах внука, который погиб в АТО, старенький мужчина произнес эмоциональную речь, а в гибели своего Ивана обвинил президента России.

10 мая фронтовик Иван Залужный празднует столетний юбилей.

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Речь ветерана, которую он произнес в 2014 году, на похоронах своего внука, погибшего на Донбассе, сломала стереотипы российской пропаганды, так как Путина назвал убийцей ветеран Второй мировой, то есть тот, кого Москва нагло считает своим сторонником.

И в конце концов обратиться к Путину: что ж ты делаешь? Что тебе мало? Вы Крым взяли, мало? Войска разрешили держать на 25 лет, корабли здесь, для чего тебе еще Донецк и Луганск нужен?

– сказал тогда в речи Иван Залужный.

После этой речи ему стали поступать тысячи писем, писали и ветераны из России. Они поддерживали Залужного и извинялись перед ним за то, что смогли допустить становление Путина как тирана. Время от времени вместе с дочерью Галиной он перечитывает то, что ему написали люди.



Фото с речи Ивана Залужного

В этот день, 10 мая, Ивану Залужному, который 4 года назад стал внезапно знаменитым, 100 лет. Ветеран родился в Днепропетровской области, но 27 лет прослужил в России. В 1932-33-х годах пережил Голодомор, а во время Второй мировой получил ранение в боях за Сталинград и северокорейский Сейсин. Впрочем, несмотря на почтенный возраст и испытания судьбы, мужчина не может усидеть на месте. Сейчас увлекается садоводством.



Ветеран Иван Залужный

Помпезного празднования ветеран не планирует, но все же, признается, поздравления летят отовсюду. Наиболее ожидаемые гости для Ивана Залужного – это боевые побратимы его героя-внука Ивана, которые вместе с ним, бок о бок, защищали родину. А больше всего, признается Иван Аникеевич, он хочет, чтобы подвиг этих молодых ребят не прошел даром и в Украине наконец воцарился мир.