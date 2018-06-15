В Запорожье мать хотела продать сына за 50 тысяч гривен

В Запорожье полиция с поличным задержала женщину, которая пыталась продать своего 15-летнего сына с инвалидностью, чтобы на эти средства начать бизнес и уберечь свою квартиру от наследника. Именно так свой поступок аргументировала горе-мать.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Арсен Аваков.

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Ее поймали сразу после того, как она получила деньги. Сейчас правоохранители отвезли мальчика в Центр социально-психологической реабилитации детей. Семья находится на учете службы по делам детей. Женщину ранее уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.



Горе-мать, которая хотела продать ребенка

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что женщина задержана сразу после передачи ей денег за ребенка. Она, 1969 года рождения, жительница Запорожья, неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Матери грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.