17:27
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В Запорожье на трассе нашли 9-летнего мальчика, который убежал от матери

      27 Читати новину українською
      На Запорожье полиция нашла мать мальчика / zp.npu.gov.ua

      9-летнего мальчика на автодороге Харьков – Симферополь обнаружили неравнодушные граждане и передали полиции. Правоохранители разыскали мать и передали ей сына. На женщину составили административный протокол.

      В полицейский пост "Южный", который расположен на автодороге Харьков – Симферополь, обратились граждане, которые сообщили о несовершеннолетнем ребенке, который шел вдоль автодороги.

      Читайте также: В Киеве семья с двумя детьми жила в заброшенном доме: фото

      Правоохранители парня напоили горячим чаем и обогрели, а затем передали сотрудникам ювенальной превенции.

      С работниками полиции ребенок общался неохотно. Мальчик назвал только свой возраст и вымышленное имя.

      В течение нескольких часов правоохранители устанавливали личность матери несовершеннолетнего. Ею оказалась 33-летняя жительница Мелитопольского района. Она пояснила, что сын очень хотел в гости к своему отцу, который живет в Приазовском районе, и убежал от нее.

      Правоохранители составили на женщину админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

      Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
      сегодня
      5447
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Криминал Криминальные новости Новости Запорожья
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:10 Толчок к миру: что пишут западные СМИ об обмене пленными
      Світлана Попова 28
      сегодня , 16:53 Багнюка та вода по коліна: шокуючі кадри з військового полігону "Широкий Лан"
      Дмитро Гнап 65
      сегодня , 16:00 Украина без Зеленского
      Михайло Дубинянський 929
      сегодня , 16:00 Потери 2019: кто из спортсменов умер в этом году
      Вероніка Климська 112
      сегодня , 14:40 Самые интересные мифы, которые опровергла Супрун в 2019 году
      Анастасія Лукашевська 70
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук