В Запорожье на трассе нашли 9-летнего мальчика, который убежал от матери

9-летнего мальчика на автодороге Харьков – Симферополь обнаружили неравнодушные граждане и передали полиции. Правоохранители разыскали мать и передали ей сына. На женщину составили административный протокол.

В полицейский пост "Южный", который расположен на автодороге Харьков – Симферополь, обратились граждане, которые сообщили о несовершеннолетнем ребенке, который шел вдоль автодороги.

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Правоохранители парня напоили горячим чаем и обогрели, а затем передали сотрудникам ювенальной превенции.

С работниками полиции ребенок общался неохотно. Мальчик назвал только свой возраст и вымышленное имя.

В течение нескольких часов правоохранители устанавливали личность матери несовершеннолетнего. Ею оказалась 33-летняя жительница Мелитопольского района. Она пояснила, что сын очень хотел в гости к своему отцу, который живет в Приазовском районе, и убежал от нее.

Правоохранители составили на женщину админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.