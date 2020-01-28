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      В Запорожье неизвестные повесили собаку на дереве, их ищет полиция: фото и видео 18+

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      В Запорожье умерла собака, которую хозяева повесили на дереве / фото с фейсбука

      В Запорожье недюжинную реакцию вызвал акт бесчеловечной жестокости, когда неизвестные повесили на дереве собаку породы хаски. Его нашли неравнодушные, которые и доставили в приют для животных, но вскоре собака умерла. Когда история получила огласку в сети Интернет, за ее взялась полиция.

      Инцидент произошел на улице Вавилова в воскресенье, 26 января, сообщает полиция Запорожской области.

      К слову: За убийство двух котят мужчину осудили на 5 лет

      Правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Наказанием в таком случае может быть ограничение свободы на три года.

      Впрочем местные ресурсы сообщали, что жестокое преступление совершили супруги. Если информация подтвердится, то за это же преступление, но совершенное группой лиц, наказанием может быть заключение до 8 лет.

      Запоріжжя, хаскі, собака
      Полиция ищет людей, которые в Запорожье повесили собаку

      Сейчас полиция осуществляет необходимые оперативно-розыскные действия, чтобы установить всех причастных к бесчеловечному преступлению лиц.

      В Запорожье на дереве повесили собаку, она умерла: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Мир животных Новости Украины Полиция Убийство Новости Запорожья
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