В Запорожье облили краской кинотеатры, где будут показывать "Тайный дневник Симона Петлюры"

В Запорожье неизвестные облили красной краской афиши фильма "Тайный дневник Симона Петлюры", установленные возле кинотеатров имени Маяковского и имени Довженко.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Читайте также: "Без национальной армии украинского государства не будет": в прокат выходит фильм о Симоне Петлюре

Неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданной при поддержке Госкино ленты "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука, которая 6 сентября вышла в широкий кинотеатральный прокат в Украине. По информации дистрибутора картины, в связи с этим кинотеатры могут отказаться от показов этой ленты,

– написал он.

Он считает, что цель этой провокации в Запорожье – сорвать демонстрацию фильма.

"Мы считаем этот прецедент чрезвычайно опасным, ведь в прокат будет выходить еще много украинских фильмов на важные исторические темы и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты", – подчеркнул Ильенко.

Он добавил, что Госкино уже обратилось в Министерство внутренних дел и СБУ с просьбой отреагировать на эти преступные действия и не допускать их в будущем.