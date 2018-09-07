08:59
7 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
23°C 19°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
  • понедельник
    21°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Военная церковь в России. Жириновский становится Сталиным
Вєсті Кремля
20:55, 6 сентября
Вести.UA. Подержанные вертолеты Авакова. Донецк переименуют в честь Захарченко
Вєсті.UA
19:49, 6 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Запорожье облили краской кинотеатры, где будут показывать "Тайный дневник Симона Петлюры"

75 Читати новину українською
Постеры к фильму "Тайный дневник Симона Петлюры" облили красной краской в Запорожье
Постеры к фильму "Тайный дневник Симона Петлюры" облили красной краской в Запорожье / Фото из соцсетей

В Запорожье неизвестные облили красной краской афиши фильма "Тайный дневник Симона Петлюры", установленные возле кинотеатров имени Маяковского и имени Довженко.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Читайте также: "Без национальной армии украинского государства не будет": в прокат выходит фильм о Симоне Петлюре

Неизвестные совершили нападение на кинотеатры, облив красной краской постеры созданной при поддержке Госкино ленты "Тайный дневник Симона Петлюры" режиссера Олеся Янчука, которая 6 сентября вышла в широкий кинотеатральный прокат в Украине. По информации дистрибутора картины, в связи с этим кинотеатры могут отказаться от показов этой ленты,
– написал он.

Он считает, что цель этой провокации в Запорожье – сорвать демонстрацию фильма.

"Мы считаем этот прецедент чрезвычайно опасным, ведь в прокат будет выходить еще много украинских фильмов на важные исторические темы и безнаказанность провокаторов может привести к тому, что кинотеатры будут бояться демонстрировать такие ленты", – подчеркнул Ильенко.

Он добавил, что Госкино уже обратилось в Министерство внутренних дел и СБУ с просьбой отреагировать на эти преступные действия и не допускать их в будущем.

 

Теги: Новости Украины Кино Новости Запорожья
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сегодня, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода
сегодня, 08:36 Затопленные улицы и торнадо: оккупированную Феодосию накрыла мощная непогода
Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
6 сентября, 18:30 Почему Citroen C1 нравится и мальчикам, и девочкам?
Как избавиться от похмелья благодаря питанию
сегодня, 08:22 Как избавиться от похмелья благодаря питанию
Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
сегодня, 08:02 Главные новости 6 сентября: аварии с вертолетами, экобедствие в Крыму набирает обороты
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пляж популярного фестиваля "КаZантип" в Крыму поразил видом: красноречивые фото
 19 июля , 00:38
Зимние Олимпийские игры: каких высот достигали украинские спортсмены
 8 февраля , 11:00
Сборная Украины сможет справиться с Германией на Евро-2016, - Коноплянка
 8 июня 2016 , 18:19
Стали известны наиболее популярные цвета автомобилей в Украине
 1 августа , 08:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук