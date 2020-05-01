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      В Запорожье пьяные подростки сорвали с флагштока флаг Украины: видео надругательства и мести им

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      В Запорожье сорвали флаг Украины
      В Запорожье сорвали флаг Украины / Слово и дело

      В Запорожье двое подростков решили сорвать флаг Украины, который висел на флагштоке. Все это снимала девушка, которая была вместе с ними.

      На видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям, видно, как двое парней просто срывают флаг, после чего один из них убегает с ним и пинает его ногами.

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      Смотрите видео надругательства над государственным флагом в Запорожье (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

      После того видео стало довольно популярным, а ребятам стало грозить наказание в виде штрафа в размере 850 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов граждан) или лишения свободы на срок до трех лет (согласно ст. 338 УК Украины "Надругательство над государственными символами").

      Виновников установили. После этого они опубликовали в соцсетях просьбы о прощении. Заверили, что сделали это, потому что были пьяны.

      И даже заверили, что флаг целый. Хотя на видео видно, как они его срывают, а не снимают.

      Но так легко отделаться им не удалось. Активисты в Запорожье довольно легко отыскали и наказали одну из участниц этого надругательства – девушку, которая и снимала видео. Она тоже попросила прощения, после чего облила себя зеленкой. Ребята, которые, собственно, и сорвали флаг, пока скрываются.

      Видео, как активисты наказали девушку, которая снимала видео надругательства над флагом

       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Запорожья
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