В Запорожье подняли флаг Военно-морских сил Украины в поддержку украинских моряков

Пока пленные украинские моряки очень далеко от дома, над Запорожьем подняли флаг Военно-морских сил Украины в знак поддержки наших героев.

На торжественную церемонию собрались около тысячи человек – волонтеров, ветеранов АТО, военных и просто местных.

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А священники различных конфессий прочитали молитву за освобождение моряков и победу над агрессором.

Сейчас мы должны так же поднять этот флаг не только, как знак поддержки наших ребят, наших моряков, наших Военно-морских сил, не только из-за того, что у нас есть морская граница нашей области вместе с государством-агрессором, а еще и в знак того, что в наших морях, в наших проливах должны царить наши Военно-морские силы,

– сказал ветеран АТО Вячеслав Зайцев.

Видео поднятия флага Военно-морских сил / "Радио Свобода"

"Чтобы все наши ребята, которые находятся не только в плену в Керчи, а и те ребята, которые еще находятся в плену уже не первый год, обязательно чтобы у них была поддержка, уверенность в том, что их никто не забыл", – ответил ветеран АТО Михаил Пирог.

Напомним, три украинские корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" были атакованы россиянами 25 ноября в Азовском море во время приближения к Керченскому проливу. Российские ФСБшники таранили и стреляли по украинским морякам, в результате чего трое были ранены. После этого 24 наших бойца захватили и взяли в плен. В течение вторника и среды оккупационный суд в Керчи уже арестовал их на 2 месяца – до 25 января, в том числе и раненых.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские судна и порты в Азовском море.