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      В Запорожье подросток выжил после поражения током в 10 тысяч вольт

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      14-летний парень залез в электрощитовую и взялся голыми руками за электрические предохранители. Через него прошло огромное напряжение, однако медики успели оказать ему помощь, и подросток выжил.

      У парня – ожоги второй и третьей степени, пострадало примерно 30% кожи.

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      "Самое опасное – не ожоги, а нарушение работы сердца. Остановка сердца может произойти во время поражения током, а может и через некоторое время. Именно поэтому оно требует длительного лечения", – пояснил Игорь Шостов, заведующий подстанции скорой помощи "Правобережная".

      После того, как парня ударило током, в части микрорайона выбило электричество.


      Трансформаторная подстанция в Запорожье

      По словам пострадавшего, трансформаторная подстанция не была закрыта, поэтому попасть туда было несложно. Энергетики же убеждают, что это - неправда.

      По предварительной информации, подросток сам сбил замок электрощитовой и самовольно туда проник. Неважно, каковы были его мотивы, он нарушил правила электробезопасности,
      – прокомментировала Зореслава Цупренко, пресс-секретарь ПАО "Запорожьеоблэнерго".

      Что же произошло на самом деле, сейчас выясняет полиция. Правоохранители уже открыли уголовное производство по фактам служебной халатности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

      У Запоріжжі підлітка ударило струмом
      В Запорожье подростка ударило током

      Это уже не первый такой случай за месяц. В конце марта трагедия произошла на Тернопольщине. Во время игры в прятки 10-летний мальчик залез в электрическую подстанцию.

      Через ребенка прошло напряжение в 10 тысяч вольт, и он сгорел заживо. Как он туда попал, до сих пор не установили. Энергетики также убеждали, что подстанция была закрыта. Виновных в трагедии не назвали до сих пор.

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      Теги: Новости Украины Электроэнергия Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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