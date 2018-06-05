В Запорожье полицейские изъяли наркотики на немалую сумму

В Запорожье в рамках расследования полиция провела обыск и обнаружила у родственницы одного из наркосбытчиков примерно 100 граммов метадона суммой в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Санкционированный обыск был проведен в Шевченковском районе в рамках расследования, открытого в отношении незаконного производства и сбыта наркотиков. По месту проживания родственницы наркосбытчика, женщины 1969 года рождения, кроме 100 граммов метадона было обнаружено телефоны, весы и другие вещественные доказательства.

Изъятое у задержанной направили на экспертизу. По ценам наркосбытчиков, стоимость изъятого наркотического средства метадон составляет около 200 тысяч гривен. Продолжается досудебное расследование.

Изъяты вещественные доказательства



