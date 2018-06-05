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В Запорожье полицейские изъяли наркотики на немалую сумму

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Изъятые наркотические средства
Изъятые наркотические средства / НПУ

В Запорожье в рамках расследования полиция провела обыск и обнаружила у родственницы одного из наркосбытчиков примерно 100 граммов метадона суммой в 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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Санкционированный обыск был проведен в Шевченковском районе в рамках расследования, открытого в отношении незаконного производства и сбыта наркотиков. По месту проживания родственницы наркосбытчика, женщины 1969 года рождения, кроме 100 граммов метадона было обнаружено телефоны, весы и другие вещественные доказательства.

Изъятое у задержанной направили на экспертизу. По ценам наркосбытчиков, стоимость изъятого наркотического средства метадон составляет около 200 тысяч гривен. Продолжается досудебное расследование.

Вилучені речові докази

Изъяты вещественные доказательства


 

Теги: Новости Украины Криминальные новости Наркотики Новости Запорожья
Источник: 24 Канал
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