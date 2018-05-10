В Запорожье на улице Сталеваров случилось масштабное ДТП с участием десятка авто: фото и видео
В центре Запорожья на улице Сталеваров, проспекте Соборном, произошла масштабная авария с участием десятка автомобилей и пассажирского автобуса. В результате ДТП пострадали трое людей.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Как отмечается, во время движения водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и врезался в легковушку Hyundai, которая ехала впереди. После чего машина врезалась в городской автобус. В свою очередь Lexus отбросило на еще около семи машин, которые были припаркованы на обочине.
На момент аварии, у Lexus было трое пассажиров, по словам очевидцев, которые находились в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения.
По предварительным данным, все пострадавшие в масштабном ДТП госпитализировали.
Два человека находятся в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом. Ребенка доставили в детскую больницу, водитель Hundai и еще один пассажир – в пятую городскую. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи,
– рассказал председатель независимого профсоюза сотрудников скорой помощи Запорожья Анатолий Сидоренко.
Водителя элитной иномарки задержали патрульные.
Авария в Запорожье 10.05.2018: видео масштабного ДТП на Сталеваров
Авария в Запорожье 10.05.2018: видео масштабного ДТП на Сталеваров