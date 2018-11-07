В Запорожье с флагами СССР отметили годовщину Октябрьского переворота: фото и видео

В среду, 7 ноября, в Запорожье возле вечного огня группа людей с красными флагами и плакатами провела митинг, чтобы отметить 101 год со дня Октябрьского переворота.

Об этом сообщает Forpost.

Запрещенную символику участники митинга не приносили. В основном, присутствовали люди пенсионного возраста, некоторые из них принесли с собой гвоздики.

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Сейчас все спокойно, в центре города постоянно кто-то выступает, а также звучит музыка, однако все же прозвучал лозунг "Ленин всегда молодой".

Запорожские пенсионеры все никак не примут официальных решений на общегосударственном уровне, а поэтому с определенной периодичностью устраивают подобные сходки,

– говорится в сообщении.

На площади работает полиция.

Что такое Октябрьский переворот? В советской историографии "Великая Октябрьская социалистическая революция". Это государственный переворот, мятеж в Российской республике, который состоялся 25 октября (7 ноября) 1917 года. В ходе переворота Временное правительство, находившееся в столице государства, Петрограде, арестовали. Тогда центральную власть взяли на себя лидеры большевиков во главе с Владимиром Лениным.

Смотрите видео о последствиях Октябрьского переворота: