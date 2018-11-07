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      В Запорожье с флагами СССР отметили годовщину Октябрьского переворота: фото и видео

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      В среду, 7 ноября, в Запорожье возле вечного огня группа людей с красными флагами и плакатами провела митинг, чтобы отметить 101 год со дня Октябрьского переворота.

      Об этом сообщает Forpost.

      Запрещенную символику участники митинга не приносили. В основном, присутствовали люди пенсионного возраста, некоторые из них принесли с собой гвоздики.

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      Сейчас все спокойно, в центре города постоянно кто-то выступает, а также звучит музыка, однако все же прозвучал лозунг "Ленин всегда молодой".

      Запорожские пенсионеры все никак не примут официальных решений на общегосударственном уровне, а поэтому с определенной периодичностью устраивают подобные сходки,
      – говорится в сообщении.

      На площади работает полиция.

      Что такое Октябрьский переворот? В советской историографии "Великая Октябрьская социалистическая революция". Это государственный переворот, мятеж в Российской республике, который состоялся 25 октября (7 ноября) 1917 года. В ходе переворота Временное правительство, находившееся в столице государства, Петрограде, арестовали. Тогда центральную власть взяли на себя лидеры большевиков во главе с Владимиром Лениным.

      Смотрите видео о последствиях Октябрьского переворота:

       

      Теги: Новости Украины Ленин СССР История Новости Запорожья Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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