В Запорожье транслировали телеканалы России: СБУ разоблачила организатора-злоумышленника – фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье мужчину, который ретранслировал запрещенные в Украине российские телевизионные каналы.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы России.

Указанный контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении,

– добавили в СБУ.

Кроме того, для просмотра запрещенных каналов мужчина предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения.

Во время обыска в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое он использовал для ретранслирования пропагандистских телеканалов России.



Правоохранители во время обыска изъяли техническое оборудование//Фото: СБУ

К слову, на данный момент открыто уголовное производство и продолжается досудебное следствие.

Ранее 24 канал писал, что Служба безопасности Украины задержала на Востоке три агентурно-боевые группы военной разведки РФ.