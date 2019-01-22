В Запорожье транслировали телеканалы России: СБУ разоблачила организатора-злоумышленника – фото
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье мужчину, который ретранслировал запрещенные в Украине российские телевизионные каналы.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы России.
Указанный контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении,
– добавили в СБУ.
Кроме того, для просмотра запрещенных каналов мужчина предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения.
Во время обыска в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое он использовал для ретранслирования пропагандистских телеканалов России.
Правоохранители во время обыска изъяли техническое оборудование//Фото: СБУ
К слову, на данный момент открыто уголовное производство и продолжается досудебное следствие.
Ранее 24 канал писал, что Служба безопасности Украины задержала на Востоке три агентурно-боевые группы военной разведки РФ.