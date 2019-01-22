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      В Запорожье транслировали телеканалы России: СБУ разоблачила организатора-злоумышленника – фото

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      В Запорожье транслировали телеканалы России: СБУ разоблачила организатора-злоумышленника
      В Запорожье транслировали телеканалы России: СБУ разоблачила организатора-злоумышленника / Фото из открытых источников

      Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье мужчину, который ретранслировал запрещенные в Украине российские телевизионные каналы.

      Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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      Местный житель на своих сайтах ретранслировал пропагандистские телеканалы России.

      Указанный контент входит в перечень иностранных программ, содержание которых не соответствует требованиям украинского законодательства и Европейской конвенции о трансграничном телевидении,
      – добавили в СБУ.

      Кроме того, для просмотра запрещенных каналов мужчина предлагал зрителям плей-листы с программным обеспечением IP-телевидения.

      Во время обыска в помещении администратора правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое он использовал для ретранслирования пропагандистских телеканалов России.

      сбу запоріжжя російські телеканали злочин кримінал
      Правоохранители во время обыска изъяли техническое оборудование//Фото: СБУ

      К слову, на данный момент открыто уголовное производство и продолжается досудебное следствие.

      Ранее 24 канал писал, что Служба безопасности Украины задержала на Востоке три агентурно-боевые группы военной разведки РФ.

       

      Теги: Криминальные новости Новости России Новости Украины Российская пропаганда СМИ Новости Запорожья СБУ
      Источник: 24 Канал
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