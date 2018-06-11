В Запорожье "украинофоб" жестко обругал ветерана войны на Донбассе: видео и детали

В Запорожье 9 июня на ветерана 93-й бригады Никиту Фрица грубо выругался местный житель Валентин Шептовский.

Об этом военный написал в Facebook.

Ветеран пояснил, что заехал на парковку магазина и напротив него остановился белый спринтер с обидчиком. Выйдя из машины, Фриц направился в магазин, однако по дороге на него начал ругаться Шептовский.

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"П***рас, вешать таких как ты, ур*д и убийца, была бы моя воля, я бы вас всех зарезал. Одел "вышепородку". Конечно, тебе, с*ка, надел тряпку, людей убивает", – процитировал слова мужчины АТОшник.

Фриц добавил, что был одет в вышиванку и камуфляжные штаны.

Я вызвал 102 и встал рядом с его машиной, через 20-30 секунд подошла девушка, села в его машину, и они тронулись. В это время я уже общался с патрульной машиной и начал преследовать авто, параллельно говоря куда он едет,

– добавил Фритц.

По словам ветерана, через несколько минут преследования патрульная полиция догнала и заставила остановиться Шептовского.

Фритц добавил, что в крови мужчины было 2,9 промилле алкоголя.

На странице местного отделения "Нацкорпуса", члены которого вскоре приехали на место инцидента, утверждают, что водитель-"украинофоб" работает маршрутчиком.