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      В Запорожье в одной из больниц четверо работников заболели корью

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      Работники больницы заболели корью
      Работники больницы заболели корью / haaretz.co.il

      В Запорожье в поликлиническом отделении многопрофильной больницы "Вита-Центр" зарегистрировали четыре случая кори среди работников больницы.

      Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

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      Отмечается, что все заболевшие в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, 1 – привит по возрасту. Заболевания зарегистрированы в период с 10 по 19 января.

      Двое больных находятся в стационаре областной инфекционной больнице, еще двое лечатся дома.

      "По результатам эпидрасследования установлено, вероятно, источником инфекции стал пациент заведения, который посещал заведение находясь в инкубационном периоде, когда симптомов корью еще не было, но был опасен для окружающих", – сообщили в ведомстве.

       
      Корь – что это?

      Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

      В заведении проводят противоэпидемические мероприятия, установленный надзор за всеми работниками поликлинического отделения, проведены лабораторные обследования контактных лиц, планируется проведение прививок против кори лицам с низким иммунитетом к кори, что будут определены после получения результатов лабораторного обследования.

      Корь в Украине

      Ранее 24 канал писал, что с начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Новости Запорожья Корь Лечение
      Источник: Здоров'я 24
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