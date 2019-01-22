В Запорожье в одной из больниц четверо работников заболели корью

В Запорожье в поликлиническом отделении многопрофильной больницы "Вита-Центр" зарегистрировали четыре случая кори среди работников больницы.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

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Отмечается, что все заболевшие в возрасте от 30 до 49 лет, из них трое не имеют данных о прививках против кори, 1 – привит по возрасту. Заболевания зарегистрированы в период с 10 по 19 января.

Двое больных находятся в стационаре областной инфекционной больнице, еще двое лечатся дома.

"По результатам эпидрасследования установлено, вероятно, источником инфекции стал пациент заведения, который посещал заведение находясь в инкубационном периоде, когда симптомов корью еще не было, но был опасен для окружающих", – сообщили в ведомстве.

Корь – что это? Это очень заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

В заведении проводят противоэпидемические мероприятия, установленный надзор за всеми работниками поликлинического отделения, проведены лабораторные обследования контактных лиц, планируется проведение прививок против кори лицам с низким иммунитетом к кори, что будут определены после получения результатов лабораторного обследования.

Корь в Украине

Ранее 24 канал писал, что с начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.

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