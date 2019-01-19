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      В Запорожье в ПЦУ перешли верующие, которые покинули УПЦ МП из-за скандала с отпеванием ребенка

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      В Запорожье первый приход перешел в ПЦУ
      В Запорожье первый приход перешел в ПЦУ / Фото из открытых источников

      В Запорожье православная община, которая ранее вышла из Московского патриархата, не поддерживая действия митрополита УПЦ МП Запорожского и Мелитопольского Луки, перешла в Православную церковь Украины.

      Об этом сообщили прихожане храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ссылаясь на своего настоятеля отца Игоря Савву.

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      Это первая община, которая перешла в ПЦУ в Запорожье.

      По словам прихожанки Елены Гулая, о переходе верующим сообщил священник Игорь Савва, который получил в Киеве антиминс (церковный атрибут, без которого нельзя править службы), соответствующий приказ и благословление от митрополита Александра (Драбинко).

      Сегодня наша христианская община при храме в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софи стали полноправными верующими ПЦУ,
      написал другой прихожанин Александр Цегельник.

      Мужчина рассказал, что больше, чем полгода назад, часть прихожан Московского патриархата в Запорожье вышли из юрисдикции этой церкви. Все эти месяцы община существовала в неопределенном состоянии, но ее поддерживали представители разных конфессий – бывшая УПЦ КП, греко и римо-католики и даже протестанты.

      Причиной выхода общины из Московского патриархата были действия митрополита Луки. В начале 2018 года он отказался отпевать умершего ребенка, который был крещен в Киевском патриархате.

      Напомним, 31 декабря 2017 года в Запорожье выпивший выпрыгнул из окна многоэтажного дома и упал на 2-летнего ребенка. Малыш погиб. Во время похорон священник УПЦ МП Евгений Молчанов отказался отпевать мертвого мальчика, несмотря на уговоры родителей.

      В защиту священника стал митрополит Запорожской и Мелитопольской УПЦ МП Лука.

      Впоследствии против отдельных представителей Запорожской епархии УПЦ МП, ГО "Союз православный "Радомир" было начато расследование по признакам уголовного преступления направленного на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, унижение национальной чести граждан Украины, осуждение представителей церкви, которые говорят на украинском языке.

      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Религия Православная церковь Украины Новости Запорожья
      Источник: 24 Канал
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