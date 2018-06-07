В Запорожье водитель маршрутки назвал АТОшника – "халявщиком" и отказал в бесплатном проезде

Так бурно отреагировал водитель маршрутки в Запорожье на удостоверение участника боевых действий, что предоставляет пассажиру право на бесплатный проезд.

Инцидент произошел в 75-ой маршрутке города Запорожья.

Читайте также: В Киеве сильно избили ветерана АТО: видео (18+)

Водитель заявил, что у него частный транспорт, а военным надо брать пример с советской армии, которая освободила всю страну.

В войнушки они играют, б**ь. В 1943-1945 годах страну освободили, а вы за четыре года каких-то два города не можете освободить,

– сказал водитель.

Видео, которое снял ветеран АТО

Впоследствии, водитель начал оправдываться, что боец был пьян. Однако, по видео слышно, что военный трезвый. А за грубые высказывания горе-водителя уже уволили.

Напомним, что бывшие бойцы антитеррористической операции решили запустить собственный сервис такси Veterano Cab. Основатель пиццерии Pizza Veterano Леонид Остальцев отметил, что работа сервиса должна была стартовать с 25 апреля.