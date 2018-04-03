На Запорожье школьный автобус преследовали вооруженные мужчины

В Запорожье двое вооруженных мужчин преследовали школьный автобус с детьми. Мужчины, по словам очевидцев, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 3 апреля около 7:30 утра в селе Малышевка Широковской объединенной территориальной общины, что в Запорожье. Дети, которые ждали школьный автобус, заметили двух мужчин, которые пытались сломать замок магазина рядом с остановкой.

Читайте также: Российский танкер заметили в Запорожье: фотофакт

Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Широковской ОТГ.

Дети дождались школьного автобуса, зашли в него, а злоумышленники сели в автомобиль и начали преследовать автобус. В салоне школьного автобуса, кроме водителя, было 13 детей, 2 учителя и мама одного ребенка. Неизвестные в авто пытались остановить автобус, демонстрируя в окне предмет, похожий на пистолет. Но водитель автобуса не остановился, и на одном из поворотов смог оторваться от преследователей,

– говорится в сообщении.

Во время преследования ученикам удалось сообщить о погоне полиции и назвать номер автомобиля.

За несколько часов полицейские нашли похожее по описанию авто на выезде из Широкого, а двух его пассажиров задержали. В салоне машины был найден предмет, похожий на пистолет, а сами мужчины, по словам очевидцев задержания, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В полиции области пока инцидент не комментируют, ведь устанавливаются все обстоятельства.